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亚洲 | 2017年 6月 2日 星期五 12:32 BJT

美国个股：KKR亚洲三期基金募集到高达93亿美元资金，放眼更大交易

路透香港6月2日 - 私募股权公司KKR & Co LP周五表示，已为其最新的专注于亚洲收购的基金筹集到93亿美元资金，规模创该地区最高纪录，该公司正在发掘更大的交易。

KKR亚洲三期基金III(Asian Fund III)的规模大于KKR原先设想的70亿美元，表明该地区收购交易规模越来越大。

KKR亚洲私募股权业务主管合伙人路明在声明中表示:“我们在亚太地区面对多样化的投资机会，包括核心市场消费增长和城市化趋势带来的机遇，以及日本等市场的大型企业分拆和跨境并购机会。”(完) (编译 孙国玉；审校 孙茉莉)
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