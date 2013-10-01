KKR收购青岛海尔10%股权 涉足中国家电市场

路透香港9月30日 - 美国私募股权投资公司KKR & Co LP (KKR.N)表示，已决定收购青岛海尔(600690.SS)的10%股权，这是前者迄今在中国进行的最大笔投资，藉此进一步涉足中国家电市场。

这一并购案尚待股东和监管机构批准，是一周内KKR在亚洲达成的第三笔交易。

两家公司没有透露交易价格，但一位知情人士称，KKR支付了大约5.50亿美元。

对于青岛海尔来说，这笔交易意味着它与全球性投资企业联手，有助于海外市场的开拓。

而对于KKR来说，这宗交易使其能够以较便宜的价格入股一家中国家电企业，踏入中国繁荣的消费品市场。

外资企业一直设法进入中国家电行业，根据咨询机构欧睿国际(Euromonitor)数据，预计未来两年中国家电业规模将成长约20%，至1,050亿美元。

青岛海尔市值约为58亿美元。其股票在9月12日暂停交易，等待公布声明。

根据汤森路透数据，青岛海尔持有香港上市的海尔电器(1169.HK)的47.9%股权。(完)

(编译 于春红; 审校 郑茵)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。