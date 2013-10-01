KKR收购青岛海尔10%股权 涉足中国家电市场

中国发改委要求公用事业单位商讨降低煤价的措施--消息人士
路透北京4月12日 - 据路透看到的文件，中国国家发展改革委员会(发改委)已要求包括中国华能和大唐在内的国有大型电力企业商讨降低动力煤价格的措施、以及电力市场的改革计划。
路透香港9月30日 - 美国私募股权投资公司KKR & Co LP (KKR.N)表示，已决定收购青岛海尔(600690.SS)的10%股权，这是前者迄今在中国进行的最大笔投资，藉此进一步涉足中国家电市场。
这一并购案尚待股东和监管机构批准，是一周内KKR在亚洲达成的第三笔交易。
两家公司没有透露交易价格，但一位知情人士称，KKR支付了大约5.50亿美元。
对于青岛海尔来说，这笔交易意味着它与全球性投资企业联手，有助于海外市场的开拓。
而对于KKR来说，这宗交易使其能够以较便宜的价格入股一家中国家电企业，踏入中国繁荣的消费品市场。
外资企业一直设法进入中国家电行业，根据咨询机构欧睿国际(Euromonitor)数据，预计未来两年中国家电业规模将成长约20%，至1,050亿美元。
青岛海尔市值约为58亿美元。其股票在9月12日暂停交易，等待公布声明。
根据汤森路透数据，青岛海尔持有香港上市的海尔电器(1169.HK)的47.9%股权。(完)
(编译 于春红; 审校 郑茵)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月12日 - 据路透看到的文件，中国国家发展改革委员会(发改委)已要求包括中国华能和大唐在内的国有大型电力企业商讨降低动力煤价格的措施、以及电力市场的改革计划。
路透北京4月12日 - 中国上海证券交易所周三称，因关注到国内某券商资管周三下午集中大量卖出中国平安和兴业银行股票，导致其股价快速下跌，针对这一异常交易行为，上交所暂停了相关账户当日交易。
路透香港4月12日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三公布，对证星国际期货予以谴责并罚款300万港元，因打击洗钱缺失。