KKR寻求更高收益 不再募集投资中国中小企业的新基金-消息

路透香港10月4日 - 熟悉情况的消息人士向路透表示，美国私募股权投资公司KKR & Co (KKR.N)对投资者表示，将不会再募集投资中国中小企业的新基金，而是会侧重于进行规模更大、利润更高的收购。

KKR此举凸显出亚洲正在发生变化。全球私募股权投资公司正在避开小规模的投资，转向规模为5,000万至1亿美元的投资。

KKR宣布此举之际，正值中国经济增长放缓，且围绕中国企业状况的质疑不断升温。中国的企业往往负债累累，且缺乏透明度。

KKR在2010年募集了规模为10亿美元的中国成长基金(China Growth Fund)，该基金截至6月底的回报率为14.3%，而同期明晟中国指数.dMICN00000P则下跌约10%。

KKR在2013年募集了第二只规模为60亿美元的亚洲基金，该基金的回报率为36.2%。

KKR的文件显示，中国成长基金的资金已部署约四分之三，已到私募股权投资公司往往会向投资者募集新基金的阶段。

但消息人士称，KKR对其部分有限合伙人表示，不会募集后续基金。KKR在去年亚洲投资者会议上就传递了上述信号，但尚未对外公布细节。

KKR拒绝置评。由于谈话内容未公开，因而不能透露消息人士的姓名。

KKR料将在今年底开始募集第三只泛亚基金，募资目标为创纪录的70亿美元。(完)