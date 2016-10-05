KKR寻求更高收益 不再募集投资中国中小企业的新基金-消息

俄罗斯经济部称2017年或许无需全额动用储备基金 因油价上涨
路透莫斯科1月13日 - 俄罗斯经济部长Maxim Oreshkin周五表示，鉴于油价在今年初反弹上涨，俄罗斯财政部2017年或可避免全额动用储备基金。
路透香港10月4日 - 熟悉情况的消息人士向路透表示，美国私募股权投资公司KKR & Co (KKR.N)对投资者表示，将不会再募集投资中国中小企业的新基金，而是会侧重于进行规模更大、利润更高的收购。
KKR此举凸显出亚洲正在发生变化。全球私募股权投资公司正在避开小规模的投资，转向规模为5,000万至1亿美元的投资。
KKR宣布此举之际，正值中国经济增长放缓，且围绕中国企业状况的质疑不断升温。中国的企业往往负债累累，且缺乏透明度。
KKR在2010年募集了规模为10亿美元的中国成长基金(China Growth Fund)，该基金截至6月底的回报率为14.3%，而同期明晟中国指数.dMICN00000P则下跌约10%。
KKR在2013年募集了第二只规模为60亿美元的亚洲基金，该基金的回报率为36.2%。
KKR的文件显示，中国成长基金的资金已部署约四分之三，已到私募股权投资公司往往会向投资者募集新基金的阶段。
但消息人士称，KKR对其部分有限合伙人表示，不会募集后续基金。KKR在去年亚洲投资者会议上就传递了上述信号，但尚未对外公布细节。
KKR拒绝置评。由于谈话内容未公开，因而不能透露消息人士的姓名。
KKR料将在今年底开始募集第三只泛亚基金，募资目标为创纪录的70亿美元。(完)
(编译 汪红英；审校 高琦)
路透莫斯科1月13日 - 俄罗斯经济部长Maxim Oreshkin周五表示，鉴于油价在今年初反弹上涨，俄罗斯财政部2017年或可避免全额动用储备基金。
路透东京1月13日 - 日本任天堂周五称，将于3月3日推出近四年来首个新款游戏主机Switch，美国售价为299.99美元，日本售价29,980日圆。
路透东京1月13日 - 亚洲股市周五下滑，但有望实现周线涨幅。美元料周线下跌，因特朗普未在两天前记者会上详述其刺激计划，令投资者大感失望。