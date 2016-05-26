KKR有意向高田提供资金支持 已提议收购60%股权--日经

专访：英国财政部官员称有信心将欧元清算业务留在伦敦
路透香港1月16日 - 英国财政部官员Simon Kirby周一告诉路透，即便在英国退欧后，将欧元计价的清算业务留在伦敦，也是符合欧洲利益的。
路透东京5月26日 - 日本经济新闻周四报道称，美国投资基金Kohlberg Kravis Roberts (KKR)(KKR.N)有意向处境艰难的日本安全气囊生产商高田公司(7312.T)提供资金支持。
日经称，KKR已经提议收购高田约60%的股权，这有待于与高田的车企客户进行磋商。KKR投资的资产包括私募股权、能源、基建和房地产。
高田发言人拒绝就该报道置评。此报导拉动高田股价大涨21%，触及涨停。(完)
(编译 王兴亚；审校 张荻)
路透香港1月16日 - 英国财政部官员Simon Kirby周一告诉路透，即便在英国退欧后，将欧元计价的清算业务留在伦敦，也是符合欧洲利益的。
路透伦敦1月16日 - 英国央行总裁卡尼周一称，今年他将密切关注英国消费者支出，看看面对通胀上升，自去年6月公投脱欧以来出现的旺盛消费需求是否会持续。
路透柏林1月16日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)就贸易保护主义政策的危险性向美国候任总统特朗普(Donald Trump)发出警告。