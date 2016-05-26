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国际财经 | 2016年 5月 26日 星期四 14:59 BJT

KKR有意向高田提供资金支持 已提议收购60%股权--日经

路透东京5月26日 - 日本经济新闻周四报道称，美国投资基金Kohlberg Kravis Roberts (KKR)(KKR.N)有意向处境艰难的日本安全气囊生产商高田公司(7312.T)提供资金支持。

日经称，KKR已经提议收购高田约60%的股权，这有待于与高田的车企客户进行磋商。KKR投资的资产包括私募股权、能源、基建和房地产。

高田发言人拒绝就该报道置评。此报导拉动高田股价大涨21%，触及涨停。(完)

(编译 王兴亚；审校 张荻)

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