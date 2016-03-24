厚朴与KKR等私募基金洽谈收购百胜中国少数股权--消息

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透新加坡/香港3月24日 - 数名知情消息人士向路透表示，目前百胜集团(Yum Brands Inc)(YUM.N)正与多家投资公司洽谈出售旗下中国部门的少数股权，其中包括私募股权公司厚朴投资。
消息人士并称，KKR(KKR.N)是另一家洽谈收购的私募股权公司。百胜计划出售中国部门的近20%股权，百胜中国的估值约100亿美元。
无法立即取得厚朴的评论，KKR拒绝评论。
百胜中国的主管并未立即回覆置评要求。由于相关协商属机密性质，消息人士不愿具名。(完)
(编译 蔡美珍；审校 杜明霞)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。