版本:
中国
国际财经 | 2016年 3月 24日 星期四 12:32 BJT

厚朴与KKR等私募基金洽谈收购百胜中国少数股权--消息

路透新加坡/香港3月24日 - 数名知情消息人士向路透表示，目前百胜集团(Yum Brands Inc)(YUM.N)正与多家投资公司洽谈出售旗下中国部门的少数股权，其中包括私募股权公司厚朴投资。

消息人士并称，KKR(KKR.N)是另一家洽谈收购的私募股权公司。百胜计划出售中国部门的近20%股权，百胜中国的估值约100亿美元。

无法立即取得厚朴的评论，KKR拒绝评论。

百胜中国的主管并未立即回覆置评要求。由于相关协商属机密性质，消息人士不愿具名。(完)

(编译 蔡美珍；审校 杜明霞)

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐