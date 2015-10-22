企业并购：科林研发将收购对手KLA-Tencor，交易估值约106亿美元

路透10月21日 - 半导体设备制造商科林研发 同意收购竞争对手KLA-Tencor Corp ，交易估值约106亿美元，这是芯片行业一连串并购案中的最新一宗。

KLA-Tencor股价周三收高18.79%至63.98美元，仍低于科林研发67.02美元的现金加股票收购报价。

对价格更低的芯片和新产品的需求，以及科技企业整合供应商的努力，已经导致今年半导体行业交易创纪录。

合并后的公司将由科林研发执行长Martin Anstice领导，在芯片制造设备市场市占率将达到42%，每年初估营收达87亿美元。

两家公司表示，预计在交易完成后的18至24个月内，实现每年2.5亿美元的成本节约，并在2020年前每年营收增加约6亿美元。

科林研发和KLA-Tencor都以韩国三星电子 和台湾台积电 为主要客户。

科林研发周三在美国股市收高1.09%，报70.79美元。(完)