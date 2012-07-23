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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 23日 星期一 14:23 BJT

克鲁夫特无缘伦敦 或永别奥运

瑞典田径名将克鲁夫特的教练周日表示，由於长期受肌腱伤痛困扰，这位雅典奥运会七项全能金牌得主将无缘本届伦敦奥运会，并且可能以後也不会回到奥运赛场。这位瑞典美女名将曾在2003年、2005年、2007年世锦赛上摘得女子七项全能冠军，之後转战跳远项目。

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