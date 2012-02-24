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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 24日 星期五 11:58 BJT

尼克斯不敌热火 林书豪遇打击

纽约尼克斯周四88-102惨败于迈阿密热火。八连胜的热火给了NBA红人林书豪上了一课。林书豪全场始终面临热火防守压力，全场得8分，却有8次失误，尼克斯在最近11场战取得9胜进程中屡试不爽的挡拆战术本场未能奏效。热火“三巨头”再现王者风范，波什得25分、韦德20分，勒布朗·詹姆斯20分。路透

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