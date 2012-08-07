Knight Capital获4亿美元援助 股权被稀释致股价重挫

* 提供金援的投资者取得70%以上的股权

* 分析师称公司可能分拆

* 执行长称是否缩编尚言之过早

* 股价挫低24%

路透纽约8月6日电---美国证券市场做市商Knight Capital Group(KCG.N)与一群投资人达成4亿美元的交易而得救,但现有股东却要为此承受巨大代价.

执行长Tom "TJ" Joyce对路透说,新投资人支持他和他的管理团队,但是公司规模是会缩小,还是会维持上周损失出现前的原有策略,仍属言之过早.

但市场对该公司的信心立刻有些许恢复的迹象.两家大型券商重新恢复透过该公司下单,最新数据亦显示成交量从上周低点回升.

Knight Capital表示,黑石集团(BX.N)及另一家做市商Getco、金融服务公司TD AmeritradeAMTD.N、Stifel Nicolaus(SF.N)、Jefferies GroupJEF.N和Stephens已买下Knight的优先股,相当於73%的股权.

Knight Capital为客户买卖股票,是纽约证券交易所和NASDAQ交易所中最大的美国做市商.该公司也会进场提供流动性,利用自有资金来确保交易秩序.

Knight的股价收挫24.2%,报3.07美元.那些周一之前持有Knight股票的投资者将最为真切地感受到该公司获援助所带来的痛楚.援助协议带来的大规模股权稀释效应,意味着这些投资者所持股票价值只是数天前的一小部分.

继周日晚间传出有关援助的最初报导後,摩根大通分析师Kenneth Worthington在给客户的报告中称,这笔交易预示着Knight最终会走向分拆.

纽交所称,其将暂时把Knight对逾500支股票的做市职责,以及相关Knight雇员转至位於芝加哥的Getco,直至Knight完成资本重组.

知情人士透露,纽交所已就转移上述职责咨询了证券监管当局,监管当局最为关心的是确保市场在更广范围内不会受到影响.知情人士拒绝具名,因为他们未获授权对媒体发表言论.

但是即便Knight目前已获救,该公司仍可能面临股东的诉讼.

如果发现Knight违反了市场规则,其潜在责任可能更大.美国证券交易委员会(SEC)周五表示,政府律师正试图判定,Knight是否违反了旨在保护市场免遭电脑交易程序损害的新规.(完)

--编译 李婷仪/兰秀娟;审校 程琳

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