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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 28日 星期二 11:47 BJT

科比在全明星赛鼻子骨折

洛杉矶湖人周一宣布，当家球星科比在周日NBA全明星赛中鼻骨骨折。科比周日超越乔丹，成为在全明星赛历史得分王。但湖人官网称，科比在该场比赛中鼻子骨折，回到洛杉矶後将由一位耳鼻喉专家重新评估其伤势。洛杉矶媒体称，科比还伴有头疼。科比在第三节比赛中遭韦德侵犯鼻子出血。路透

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