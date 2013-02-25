科比率湖人大胜小牛让库班闭嘴

科比周日率洛杉矶湖人103-99击败达拉斯小牛，以行动对小牛老板库班近期的言论作出还击。库班近期表示湖人应考虑下赛季特赦全联盟第一高薪的科比，再用低一些的薪水重新与他签约，就可以避免高昂的奢侈税。科比当天以出色表现证明自己的身价，除独得38分外还贡献12篮板和7次助攻。路透