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路透中文体育短讯 | 2013年 2月 25日 星期一 11:46 BJT

科比率湖人大胜小牛让库班闭嘴

科比周日率洛杉矶湖人103-99击败达拉斯小牛，以行动对小牛老板库班近期的言论作出还击。库班近期表示湖人应考虑下赛季特赦科比，再用低一些的薪水重新与他签约，就可以避免高昂的奢侈税。科比当天以出色表现证明自己的身价，除独得38分外还贡献12篮板和7次助攻。路透
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