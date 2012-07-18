科比：设定奥运选手年龄上限提议“很愚蠢”

湖人后卫科比(24号)5月19日在洛杉矶的比赛中。 REUTERS/Lucy Nicholson

路透曼彻斯特7月17日电---美国“梦10”队中的招牌科比直言不讳地痛批NBA考虑为参加奥运会男篮比赛的球员设定年龄上限这一想法，认为这将导致大批世界顶级球员无缘这一体育盛会。

NBA总裁斯特恩(David Stern)此前曾表示，希望游说国际篮联，在本届奥运会之後，将参加奥运选手限定在23岁以下的球员。

“这是一个愚蠢的想法，太愚蠢了，”科比在接受采访时说，“是否参加比赛应该是运动员们自己的决定。”

NBA球队老板们自有他们的考量--这些顶级球星们代表国家队出征奥运会，将极有可能受伤或过度疲劳，以至于影响他们在下赛季的表现。

科比则不这麽认为，“奥运会的意义就是集中那些世界上最好运动员们，让他们在一起竞争，这也是奥运会作为顶级竞技场的根本目的。从篮球的角度上来讲，为运动们设定年龄限制必定会使奥运会大打折扣。”33岁的科比曾助洛杉矶湖人五次问鼎NBA总冠军，并在2008年北京奥运会上率领美国队夺得金牌。

值此“梦之队”成立20周年之际，禁止NBA球员参加奥运会的呼声又高了起来，特别是自上周洛杉矶快船前锋格里芬在国家队集训中受伤後。

当被问到是否能够理解球队老板们想要保护他们的球员，以免他们在NBA赛场外受伤时，科比微笑着说，“他们那是想要保护自己的投资，我们这里一天24小时都有医护人员，平时训练也都有专业的教练和陪练人员帮助。”

一些人抱怨不少NBA球员参加完一夏天的奥运返回球队之後变胖，科比回复道，“如果球队老板或是NBA教练不放心的话，他们可以随时参观训练，或与我们联系，和这里的教练员们沟通。”（完）

编译：辛毅 发稿：王燕焜

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