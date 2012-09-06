Kobo将推出新平板电脑 挑战苹果

路透多伦多9月6日电---加拿大Kobo将推出新的平板电脑，以及一款更小巧的电子阅读器，以扩大市场份额，并试图与苹果(AAPL.O)和亚马逊(AMZN.O)在移动设备领域抗衡。

Kobo执行长Mike Serbinis称，该公司即将推出的平板电脑名为“Kobo Arc”,8G版价格200美元，16G版250美元。

这款7英寸大小的平板电脑应用安卓（Android）操作系统，拥有高清显示屏、前置摄像头以及1.5GHz双核处理器。

Kobo还将推出新的电子阅读器“Kobo Mini”，仅5英寸，配置电子墨水（e-ink）触摸屏，2G内存，定价80美元。

Kobo还将推出改良版旗舰电子阅读器“Kobo Glo”，配置6英寸电子墨水触摸屏。其定价为130美元，2G内存，但可以通过SD卡扩大内存。

Serbinis称，这些产品将自10月初开始陆续上市，首先是Mini和Glo，新的平板电脑则将於11月上市。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。