独家：综合企业Koch旗下投资公司接近收购Infor多数股--消息

路透11月12日 - 熟悉情况的消息人士称，亿万富翁Koch兄弟掌管的工业综合企业Koch Industries旗下私人投资公司--Koch Equity Development正接近达成协议，收购商业软件公司Infor的多数股权；交易对后者的估值约为100亿美元。

如果能完成交易，这将是Koch Equity Development最大规模的一笔投资，也是Koch向科技行业进军的最大一步。

消息人士周六指出，交易最早可能于下周公布，并警告称谈判有可能在最后一刻破裂，就像其他任何交易谈判一样。由于有关商谈尚未公开，消息人士要求匿名。

一名消息人士表示，Koch的投资将包括优先股和普通股。

Infor的多数股股东Golden Gate Capital拒绝置评。Infor和Koch Industries未回应置评请求。(完)