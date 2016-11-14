独家：综合企业Koch旗下投资公司接近收购Infor多数股--消息

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透11月12日 - 熟悉情况的消息人士称，亿万富翁Koch兄弟掌管的工业综合企业Koch Industries旗下私人投资公司--Koch Equity Development正接近达成协议，收购商业软件公司Infor的多数股权；交易对后者的估值约为100亿美元。
如果能完成交易，这将是Koch Equity Development最大规模的一笔投资，也是Koch向科技行业进军的最大一步。
消息人士周六指出，交易最早可能于下周公布，并警告称谈判有可能在最后一刻破裂，就像其他任何交易谈判一样。由于有关商谈尚未公开，消息人士要求匿名。
一名消息人士表示，Koch的投资将包括优先股和普通股。
Infor的多数股股东Golden Gate Capital拒绝置评。Infor和Koch Industries未回应置评请求。(完)
(编译 徐文焰；审校 张荻)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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