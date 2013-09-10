科赫兄弟将以约72亿美元收购Molex 进军电子行业

路透9月9日 - 未上市企业Koch Industries将斥资约72亿美元收购MolexMOLX.OMOLXA.O，从而给亿万富翁科赫兄弟带来一条途径，以使其在能源、化工和纸业领域的传统持股走向多元化。Molex为苹果(AAPL.O)等公司制造电子连接器。

Koch Industries由全球两大富豪大卫科赫和查尔斯科赫控股，拥有Brawny纸巾、Dixie Cups和Lycra等品牌。

相关公司周一表示，这项交易的收购价格为每股38.50美元，相当于较Molex上周五两类上市交易收盘价平均溢价42%。

本案得到Molex创始人Krehbiel家族和重要高层支持。这些高层拥有公司约三分之一的普通股及94,255股未上市B类普通股的94%。B类股是决定交易能否通过的关键，这部分股票截至6月30日由13个散户持有。

Frederick Krehbiel和John Krehbiel Jr.是Molex董事会的联席主席及前任执行长。该公司拥有75年的历史，位于伊利诺伊州的Lisle。

Molex 9,560万股普通股的持有人将得到较周五收盘价31%的溢价，8,250万股A类股持有人将获得56%的溢价。

Molex将成为Koch Industries的独立子公司。根据美国《富比士(福布斯) 》杂志，后者为美国第二大未上市企业，年营收估计为1,150亿美元。(完)

(编译 王翔琼；审校 于春红)

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