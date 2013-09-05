美国官员再度呼吁出台更多刺激政策

路透拉克罗斯9月4日 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔周三表示，美联储应关注自己对经济的预测，并决定给予经济更多政策支持。

在距离美联储召开政策会议还有两周之际，柯薛拉柯塔发表讲话重申其长期秉持的立场，即美联储“应该给经济提供更多刺激政策，而不是减少。”外界大多预期美联储在是次政策会议上可能削减量化宽松政策规模。

自去年9月以来，美联储一直每月购入850亿美元的公债和抵押支持债券(MBS)，旨在降低长期借贷成本，并且已经承诺将在美国就业市场前景实质性好转前维持该计划。

美联储还称，只要通胀率仍在2%的目标左右，就将在失业率至少跌至6.5%门槛前维持接近零的低利率。7月失业率为7.4%。

柯薛拉柯塔是一位直言不讳的温和派人士。他表示，美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)预计通胀率在未来数年内将维持在2%水平或以下，而且失业率只会逐步下降。

“这些预测表明，FOMC未能向经济提供足够的政策刺激，”他在威斯康星大学讲话时称。

不过，他这次并没有像此前多次呼吁进一步宽松政策时那样，重申美联储应该维持低利率直至失业率降至5.5%，而非现有的6.5%门槛。但他也未暗示已经放弃该立场。(完)

(编译 朱晓军；审校 郑茵)

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