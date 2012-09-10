版本:
中国
职场管理 | 2012年 9月 11日 星期二 07:25 BJT

柯达将在今年底前再裁员1,000人

路透9月10日电---已破产的柯达(Eastman Kodak)EK.N表示,将在今年底前再裁员1,000人,并考虑裁撤更多职位.

该公司表示,预计从新一波裁员中节省约3.3亿美元费用.

柯达称,自2012年初起,其已在全球范围内裁员约2,700人.

柯达已於今年1月破产.(完)

--编译 于春红;审校 田建华

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 职场管理

热门文章

编辑推荐

文章推荐