柯达宣布年底前将再裁员1,000人（更新版）

2016年欧洲投行业奖金缩水 因削减成本及投资者要求更多分红
但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
* 将裁员1,000人,或裁减更多员工
* 运营长和财务长将离职
* 预料最新裁员行动可节省约3.3亿美元
路透9月10日电---已破产公司柯达(Eastman Kodak)EKDKQ.PK宣布,将在今年底前进一步裁员1,000人,并可能裁减更多员工,因该公司聚焦于商业包装和印刷业务.
柯达发明了数码相机但却难以适应数码时代,该公司正冀望拍卖其拥有的1,100项专利,筹集资金用於偿还借款.
据媒体报导,柯达预料其专利价值在22-26亿美元之间,但收到苹果(AAPL.O)和谷歌(Google)(GOOG.O)等投资者集团的出价不足5亿美元.
自2012年初以来,该公司已裁减全球员工数量约2,700人,并预料可从新裁员行动中节省约3.30亿美元.
柯达也提到,公司财务长Antoinette McCorvey和运营长Philip Faraci将离职.
该公司已委任Rebecca Roof为临时财务长,Roof曾帮助其他公司成功摆脱破产困境.(完)
--编译 肖群英;审校 孙茉莉
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但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
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