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国际财经 | 2012年 1月 16日 星期一 07:07 BJT

报导称柯达与花旗就申请破产保护所需融资进行深入谈判

路透1月13日电---美国彭博新闻周四援引三位知情人士报导称,处於亏损状态的柯达(Eastman Kodak)EK.N正与花旗集团(Citigroup)(C.N)就获得申请破产保护所需融资进行深入谈判.

在周五午盘交易中,柯达股价暴跌20.9673%,报0.5311美元.(完)

--编译 兰秀娟;审校 利棣儿

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