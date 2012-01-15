报导称柯达与花旗就申请破产保护所需融资进行深入谈判

知名基金经理人冈德拉克预计10年期美债收益率将跌破2.25%
路透纽约2月24日 - DoubleLine Capital执行长、知名债券基金经理人冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周五预计，随着全球投资者寻求避险，指标10年期美债收益率将跌破2.25%。
路透1月13日电---美国彭博新闻周四援引三位知情人士报导称,处於亏损状态的柯达(Eastman Kodak)EK.N正与花旗集团(Citigroup)(C.N)就获得申请破产保护所需融资进行深入谈判.
在周五午盘交易中,柯达股价暴跌20.9673%,报0.5311美元.(完)
--编译 兰秀娟;审校 利棣儿
路透纽约2月24日 - DoubleLine Capital执行长、知名债券基金经理人冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周五预计，随着全球投资者寻求避险，指标10年期美债收益率将跌破2.25%。
路透法兰克福2月26日 - 德国商报报道称，为应对英国计划退出欧盟单一市场，宝马汽车(BMW) 正考虑将其电动版Mini紧凑型轿车的计划生产地点从英国改至德国。
路透2月26日 - 伦敦证券交易所集团(LSE)表示，欧盟执委会可能不会批准其与德意志交易所的合并计划，让两家交易所的第三次合并企图处于失败的边缘。