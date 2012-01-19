柯达及其美国子公司申请破产保护

柯达公司周四申请破产保护，称公司及其美国子公司已根据破产法第11章，向美国一家破产法院申请业务重组。美国以外的子公司不包括在申请范围内。柯达并表示已获得花旗集9.5亿美元18个月期信贷支持。这家曾经的胶卷行业领军企业，曾试图重组为一家相机等消费产品的厂商。路透