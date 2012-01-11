柯达重组业务向数码转型

路透1月10日电---柯达(Eastman Kodak)EK.N周二宣布新的业务架构,试图由曾经无比辉煌的摄影产品公司,转型为数码公司,以摆脱财务困境.

该公司股价跳涨27%,至0.51美元.

柯达将把目前三个业务部门缩编为两个.Phillip Faraci将主管商业部门,Laura Quatela主管消费者部门.两人将获得联席总裁和首席运营官的头衔,并对董事长兼首席执行官Antonio Perez负责.

柯达表示,将由第一季起对财报做出调整.

柯达聘请FTI Consulting帮助公司进行重组,并聘请了重组律师.自9月从一笔信用额度支取现金,令投资者陷入流动性问题以来,柯达一直承受着公众压力.

业务重组已从今年年初起生效实施,商业和消费者部门正在交接目前属於胶片、成像和娱乐部门的业务.胶片部门已被撤销,其主管将转到新商业部门工作.(完)

--编译 程琳;审校 侯向明

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