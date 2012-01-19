柯达及其美国子公司申请破产保护 拟进行业务重组

路透1月19日电---柯达公司(Eastman Kodak)EK.N周四申请破产保护,以力争度过多年销售下滑所致的流动性危机.

柯达并表示,已获得花旗集团(C.N)提供的9.5亿美元18个月期信贷支持.这家曾经的胶卷行业领军企业,曾试图重组为一家相机等消费产品的厂商.

"董事会和整个高级管理团队一致认为,这对柯达的将来而言,是必要且正确的一步,"柯达董事会主席兼首席执行官(CEO)彭安东(Antonio M. Perez)表示.

柯达称,该公司及其美国子公司已根据破产法第11章,向美国一家破产法院申请业务重组.美国以外的子公司不包括在申请范围内.(完)

--编译 丁琦;审校 杜明霞

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