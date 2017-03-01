康达尔拟收购澳大利亚牛油果种植园资产 核心条款仍存分歧

路透上海3月1日 - 中国深圳市康达尔(集团)股份有限公司(000048.SZ)周二晚公告称，公司拟收购位于西澳大利亚的鳄梨（牛油果）种植园资产，不过交易双方在资产估值、资产购买价格调整机制等核心条款上仍存分歧，因此双方尚未签订资产收购的正式协议。

公告显示，康达尔拟以现金等方式收购上述标的资产，预计交易金额不超过10亿元人民币。

标的资产所包含的果园中，成熟果园种植面积约为220公顷，成熟果树数量约为82,000棵，过去三个财务年度平均产量约为4,500吨；其他果园总种植面积约为240公顷，已完成阶段性种植任务，预计将于2017年第一次收获。标的资产2015和2016财年的模拟净利为981万澳元和1,825万澳元。

康达尔称，现代农业一直是公司的核心业务，本次拟收购的标的资产在种植规模、种植技术、管理模式等方面相比国内有较大优势，其产出鳄梨的优质率在澳洲属领先水平。本次收购如能顺利完成，将进一步提升公司现代农业业务的品牌形象，并获得先进的种植技术和优质的农业资源。

康达尔因筹划重大事项，自去年12月1日起停牌，停牌前收报37.92元。公司股票将自周三起复牌，并每隔10个交易日披露一次重组相关进展情况。（完）