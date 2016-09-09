焦点：韩进海运破产 美国各类进口商品运输成本将飙升

路透芝加哥9月8日 - 联邦机构、航运公司以及零售企业纷纷认为，韩国韩进海运(117930.KS)破产将使美国企业和消费者面对大量进口商品成本上涨的情况，从家具服装到鲜果冻肉不一而足。

行业消息人士称，韩进海运前途未卜，而航运公司则已宣布，从下月开始集装箱运费将最高提价50%，与此同时零售企业在年底假日消费高峰季到来前抢着敲定航运合同。

联合包裹(UPS)(UPS.N)周四表示，其货运服务需求激增，该公司正在与亚洲的客户合作，将货物从韩进海运转到其它海运公司或航空货运公司。韩进海运是全球第七大集装箱运输公司，其破产导致价值大约140亿美元的货物受困海上。

“现在，(货运)需求远远大于供应。人们抢着在货船上预定空间，”航运组织农业运输协会(Agriculture Transportation Coalition)主管Peter Friedmann说。

“但眼下面对最严峻挑战的人，是那些有货物在韩进船上的人，”他说。

船运商被迫向码头终端拥有者和卡车司机支付数以千计美元费用，才得以从韩进船运船只取回货物，以防易腐食品变质，并避免因客户需要货品而无货可送导致的销量流失。

韩进的货运服务中通常会包含支付港口使用费和集装箱处理费。现在韩进处于破产接管状态，尚不清楚船运商是否可拿回他们为取得船货而支出的附加费用。

新加坡粮食货运公司Agrocorp International称，温哥华港口局的终端运营商--迪拜环球港务集团(DP World)上周扣住该公司拟运往印度和孟加拉国的24个集装箱、或600吨加拿大扁豆，要求支付每个集装箱450美元的发货费用。

行业分析师预计运费增高将是短期现象，因有更多装载运能正在投入。

“假期旺季时，韩进船只势将无法出现在市场。法务处理将花费数月时间，但运费上涨将是暂时的，”航运咨询公司Navigistics Consulting总裁David St. Amand说道。

短期来看，零售商的利润率可能会受损，因为在零售市场竞争极其惨烈的环境下，为挽留客户他们会避免涨价。

“我们相信，(韩进破产)有可能增加中短期海运成本，而这在最低限度会对我们经营范围内所有产品成本造成程度不同的影响。但目前库存情况还好，”Hooker Furniture(HOFT.O)执行长Paul Toms在周四业绩电话会议上说。

Michael Kors(KORS.K)执行长Joe Parsons表示，此事对该公司的业务不会有太大的长期影响，但“会有一些定价方面的压力，目前我们正在对此进行评估”。

美国服装鞋类协会(American Apparel and Footwear Association)预计，运费价格上涨以及额外的卸货费用，将在短期内令毛利率承压。

美国农业部在周四发表的报告中称，韩进海运破产可能给未来两三个月的港口业务以及航运公司造成严重破坏，或将影响到美韩两国的贸易。

该机构称，自5月以来，集装箱运输价格上涨一倍有余，并可能继续涨价。本月40英尺集装箱从美国西海岸运至亚洲的平均成本为1,700美元，5月时为788美元。（完）