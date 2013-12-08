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时事要闻 | 2013年 12月 9日 星期一 07:27 BJT

韩国宣布扩大防空识别区 与中国识别区部分重叠

路透首尔12月8日 -韩国周日表示，已将防空识别区范围扩大，有部份与中国日前宣布的防空识别区域重叠。中国日前宣布防空识别区，引发地区情势紧张。

韩国国防部表示，此次扩大防空识别区纳入了南边两座岛屿领土以及一个暗礁，北京亦宣称对该暗礁握有主权。韩国声称已向相关国家完整解释其立场。韩国并称此举不会侵犯周边国家的主权。(完)

(编译 张明钧; 审校 张涛)

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