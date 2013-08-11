美国个股：通用汽车计划逐步撤出韩国，因劳工成本大涨

路透首尔8月12日 - 三名熟悉通用汽车想法的人士表示，美国通用汽车 已开始逐步削减在韩国的业务。劳工成本不断上涨，以及激进的工会主义，促使通用重新考虑韩国业务。韩国占通用汽车全球产量的五分之一。

通用汽车的撤出计划，凸显本地及外国汽车厂商对于韩国薪资成本快速上升的不满。通用汽车的计划似乎已开始付诸行动，最近决定把几款新车的生产放到韩国以外的地点生产。韩国是全球第七大汽车出口国。

“我们必须确保降低(在韩国的)风险，不是在未来2-3年，而是随时间推移，不能过于依赖一个产品来源，”一位要求不具名的消息人士表示。

“如果在韩国出现问题，不论是成本、政治还是工会，都会立即造成影响。”