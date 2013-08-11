美国个股：通用汽车计划逐步撤出韩国，因劳工成本大涨

国际油市：油价跳涨，此前美国对叙利亚实施导弹打击
美国总统特朗普周四表示，他下令对叙利亚一处空军基地实施军事打击，日前叙利亚就是从这个基地发动了一次致命化学武器袭击。他并声称，此举符合美国的重大国家安全利益。
路透首尔8月12日 - 三名熟悉通用汽车想法的人士表示，美国通用汽车 已开始逐步削减在韩国的业务。劳工成本不断上涨，以及激进的工会主义，促使通用重新考虑韩国业务。韩国占通用汽车全球产量的五分之一。
通用汽车的撤出计划，凸显本地及外国汽车厂商对于韩国薪资成本快速上升的不满。通用汽车的计划似乎已开始付诸行动，最近决定把几款新车的生产放到韩国以外的地点生产。韩国是全球第七大汽车出口国。
“我们必须确保降低(在韩国的)风险，不是在未来2-3年，而是随时间推移，不能过于依赖一个产品来源，”一位要求不具名的消息人士表示。
“如果在韩国出现问题，不论是成本、政治还是工会，都会立即造成影响。”
继2002年收购倒闭的大宇汽车之后，通用汽车就把韩国作为其主要生产基地之一。韩国在通用约为950万辆的全球年产量中所占比例略高于20%。通用在韩国生产的汽车80%以上用于出口。
美国总统特朗普周四表示，他下令对叙利亚一处空军基地实施军事打击，日前叙利亚就是从这个基地发动了一次致命化学武器袭击。他并声称，此举符合美国的重大国家安全利益。
路透华盛顿4月6日 - 美国总统特朗普在上任首日就誓要将中国列为汇率操纵国，但77天之后特朗普政府却在鼓吹一个新词：“汇率偏差(currency misalignment)”。
路透4月7日 - 黄金周五触及近五个月高位，受避险买盘推动涨逾1%，此前美国军队发射巡航导弹，打击叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)部队控制的一空军基地。