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亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 08:50 BJT

美国个股：通用汽车计划逐步撤出韩国，因劳工成本大涨

**劳动力成本**

过去十年的大部分时间里，通用汽车韩国公司都一直算是成功的投资。它结合了通用汽车的全球影响力和大宇汽车的微型车技术。通用汽车在2009年破产之后相对迅速地卷土重来，这一过程中大宇的技术功不可没，它有助于通用进入中国和其他高增长的新兴市场。

但是韩国的薪资水平一直在快速增长。

根据经济合作暨发展组织(OECD)数据，在截止到2009年的十年间，韩国制造业的人均总劳动力薪酬跳涨了119%，而美国和欧元区同期分别上涨40%和27%。

一名消息人士表示，目前考虑到韩元走强，以及朝鲜半岛近期的紧张地缘局势，通用认为其在韩国的曝险过多，需要“重新平衡”。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛/张荻)
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