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国际财经 | 2017年 3月 6日 星期一 10:16 BJT

韩国将禁止进口美国家禽 因一家美国农场发生H7禽流感

路透首尔3月6日 - 韩国农林畜产食品部周一表示，该国将禁止从美国进口家禽，因此前证实在美国一家养鸡场发生H7禽流感。

该部在声明中称，进口禁令将于3月6日开始生效。(完)

(编译 徐文焰；审校 杜明霞)

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