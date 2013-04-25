韩国央行搞“副业”：办婚礼

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透首尔4月23日（记者 Christine Kim） - 韩国央行的首要任务是决定货币政策和利率，不过今年5月起它有了个“副业”--办婚礼，就在挂着前任央行总裁肖像的央行礼堂里。
据本月稍早公布的内部备忘录，央行工作人员将可利用周末在央行礼堂办婚礼。
央行人事管理部门的负责人说：“礼堂以前也供员工私人用过，但后来出于安全顾虑，就不这么做了。”
“我们现在加强了安保，决定重新开放使用。”
另一名人事官员称，央行礼堂可容纳200人左右，1990年代办过婚礼，他本人就是在这里办的婚礼。
韩国有不少公共机构将其设施对内部员工或公众开放，倡导节俭、朴素的婚礼。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
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