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时事要闻 | 2016年 12月 15日 星期四 16:58 BJT

韩国首次将禽流感疫情警戒状态提至最高级别

路透首尔12月15日 - 韩国农林部周四首次将该国禽流感疫情警戒状态提升至最高级别，因该疫情已在全国迅速蔓延。

农林部在声明中称，在跟相关部门磋商后将推出具体措施。

约一个月前韩国报告首个禽流感病例以来，韩国已经扑杀逾12%的家禽，以抑制疫情传播。(完)

(编译 李爽 审校 于春红)

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