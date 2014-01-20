韩国出现高致病性禽流感疫情 家禽扑杀范围扩大

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
路透首尔1月18日 -韩国周六证实出现高致病性禽流感疫情，并称将扩大扑杀一家养鸭场方圆3公里内的禽类，但暂不考虑全国性的家禽出货禁令。
韩国农林畜产食品部表示，全罗北道高敞郡一家种鸭养殖场出现的禽流感最终确定为H5N8高致病性禽流感。
农林畜产食品部的一名官员周六表示，这家养鸭场已扑杀2.1万只家禽，当局正将扑杀范围扩大至养殖场方圆3公里范围，但没有迹象显示疫情出现扩散。
韩联社报道称，H5N8高致病性禽流感病毒在2010年曾出现在中国，该毒株与H5N1病毒类似。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛
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路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。