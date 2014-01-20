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亚洲 | 2014年 1月 20日 星期一 11:48 BJT

韩国出现高致病性禽流感，家禽扑杀范围扩大

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔1月18日 - 韩国周六证实出现高致病性禽流感疫情，并称将扩大扑杀一家养鸭场方圆3公里内的禽类，但暂不考虑全国性的家禽出货禁令。

韩国农林畜产食品部表示，全罗北道高敞郡一家种鸭养殖场出现的禽流感最终确定为H5N8高致病性禽流感。

农林畜产食品部的一名官员周六表示，这家养鸭场已扑杀2.1万只家禽，当局正将扑杀范围扩大至养殖场方圆3公里范围，但没有迹象显示疫情出现扩散。

韩联社报导称，H5N8高致病性禽流感病毒在2010年曾出现在中国，该毒株与H5N1病毒类似。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛
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