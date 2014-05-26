标题新闻：韩国央行标售91天期货币稳定债券，平均得标收益率为2.64%持平上次

****澳新经济指标预测--4月27日-5月4日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 0130 澳洲出口物价(较前季) 第一季 -- +12.4% 进口物价(较前季) -- +0.2% 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) --
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以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 0130 澳洲出口物价(较前季) 第一季 -- +12.4% 进口物价(较前季) -- +0.2% 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) --
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月26日(三) 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.7% +0.5% (较上年同期) +2.6% +2.4% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超7,962 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超3,152 4月27日(四) -- 日本央行利率决定 -- 负0.10% 负0.10%
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 114.97 -0.51 -0.44 1696209 京东 34.94 -0.02 -0.06 6069918 新浪 75.11 +1.22 +1.65 755705 搜狐 38.52 +0.27 +0.71 452920 网易 265.40 -12.56 -4.52 1679407 百度 186.67 -0.32 -0.17 2894775 台湾 台湾积体电路 33.00