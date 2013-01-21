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亚洲 | 2013年 1月 21日 星期一 13:19 BJT

标题新闻: 韩国央行标售91天期货币稳定债券(MSB),平均得标收益率为2.74%(前次为2.75%)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选

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