韩国外长因安倍向靖国神社供奉祭品取消访日--韩媒

总统撤换财长之后 南非共产党呼吁防堵财政部贪腐
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透首尔4月22日 - 韩国联合通讯社周一报道称，该国外交部长尹炳世（Yun Byung-se）取消了访问日本的行程，因日本首相安倍晋三之前向靖国神社供奉祭品。
安倍晋三周日向靖国神社供奉了名为“真榊”的祭品，但未参拜靖国神社。但有两位内阁大臣和内阁官房副长官在周末参拜了靖国神社。
安倍此举及日本内阁官员参拜靖国神社，令中国和韩国等曾经遭受日本侵略的亚洲邻国感到愤怒。
韩国一位官员对韩联社称，尹炳世原计划在访问日本期间确立韩日双边关系的方向。
“在这种氛围中，我们的立场是很难（与日方）举行富有成果的磋商，尹炳世已决定当前不对日本进行访问，”这位不愿透露姓名的官员说道。
韩国外交部官员证实尹炳世取消了访问日本的行程，但没有透露取消的原因。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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