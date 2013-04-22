韩国外长因安倍向靖国神社供奉祭品取消访日--韩媒

路透首尔4月22日 - 韩国联合通讯社周一报道称，该国外交部长尹炳世（Yun Byung-se）取消了访问日本的行程，因日本首相安倍晋三之前向靖国神社供奉祭品。

安倍晋三周日向靖国神社供奉了名为“真榊”的祭品，但未参拜靖国神社。但有两位内阁大臣和内阁官房副长官在周末参拜了靖国神社。

安倍此举及日本内阁官员参拜靖国神社，令中国和韩国等曾经遭受日本侵略的亚洲邻国感到愤怒。

韩国一位官员对韩联社称，尹炳世原计划在访问日本期间确立韩日双边关系的方向。

“在这种氛围中，我们的立场是很难（与日方）举行富有成果的磋商，尹炳世已决定当前不对日本进行访问，”这位不愿透露姓名的官员说道。

韩国外交部官员证实尹炳世取消了访问日本的行程，但没有透露取消的原因。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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