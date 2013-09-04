可折叠汽车在韩国面世 可自助停车

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透韩国大田9月4日（记者 Hyunjoo Jin） - 只要在智能手机上轻轻一点，这款韩国发明的“犰狳-T”（Armadillo-T）电动概念车便会自助停车，并将车身收拢近一半，节省停车空间。
这款造型奇特的两座汽车以动物命名，可能永远不会投入生产，但却体现了为节约城市空间开发环境友好型汽车的趋势。
犰狳-T充电10分钟可行驶100公里，最大时速为60公里。
在停车时，犰狳-T的车身后部可折叠并收拢到前面，这时车身长度几乎减半，只剩下1.65米。
“可在街道和建筑物的每个角落停放，包括公寓、商场和超市，”负责研发的韩国科学技术院（KAIST）教授Suh In-soo说。
为了使汽车更加紧凑，犰狳-T的后视镜被微型数码相机取代。基于Windows的电脑系统能与驾驶员的智能手机连接，能够实现自助停车。
不过，由于犰狳-T在防撞等方面不符合法定标准，因此无法合法在韩国上路行驶。Suh In-soo称，韩国应当放宽微型车规定，让此类车不受防撞规定限制，因为这种车型的速度相对较低。
在YouTube上显示该车型的视频(here)点击率已经超过78万次。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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