可折叠汽车在韩国面世 可自助停车

9月2日，在韩国大田的科学技术院（KAIST），犰狳-T型可折叠车已将后部收拢到前面。 REUTERS/Kim Hong-Ji

路透韩国大田9月4日（记者 Hyunjoo Jin） - 只要在智能手机上轻轻一点，这款韩国发明的“犰狳-T”（Armadillo-T）电动概念车便会自助停车，并将车身收拢近一半，节省停车空间。

这款造型奇特的两座汽车以动物命名，可能永远不会投入生产，但却体现了为节约城市空间开发环境友好型汽车的趋势。

犰狳-T充电10分钟可行驶100公里，最大时速为60公里。

在停车时，犰狳-T的车身后部可折叠并收拢到前面，这时车身长度几乎减半，只剩下1.65米。

“可在街道和建筑物的每个角落停放，包括公寓、商场和超市，”负责研发的韩国科学技术院（KAIST）教授Suh In-soo说。

为了使汽车更加紧凑，犰狳-T的后视镜被微型数码相机取代。基于Windows的电脑系统能与驾驶员的智能手机连接，能够实现自助停车。

不过，由于犰狳-T在防撞等方面不符合法定标准，因此无法合法在韩国上路行驶。Suh In-soo称，韩国应当放宽微型车规定，让此类车不受防撞规定限制，因为这种车型的速度相对较低。

在YouTube上显示该车型的视频(here)点击率已经超过78万次。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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