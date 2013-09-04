折叠汽车在韩国面世 可自助停车

中国经济：对外直接投资步伐今年望放缓，发达国家仍是并购优选地--蓝皮书
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Hyunjoo Jin
路透韩国大田9月4日 - 只要在智能手机上轻轻一点，这款韩国发明的“犰狳-T”（Armadillo-T）电动概念车便会自助停车，并将车身折叠近一半，节省停车空间。
这款造型奇特的两座汽车以动物命名，可能永远不会投入生产，但却体现了为节约城市空间开发环境友好型汽车的趋势。
犰狳-T充电10分钟可行驶100公里，最大时速为60公里。
在停车时，犰狳-T的车身后部可折叠到前面，这时车身长度几乎减半，只剩下1.65米。
“可在街道和建筑物的每个角落停放，包括公寓、商场和超市，”负责研发的韩国科学技术院（KAIST）教授Suh In-soo说。
为了使汽车更加紧凑，犰狳-T的后视镜被微型数码相机取代。基于Windows的电脑系统能与驾驶员的智能手机连接，能够实现自助停车。
不过，由于犰狳-T在防撞等方面不符合法定标准，因此无法合法在韩国上路行驶。Suh In-soo称，韩国应当放宽微型车规定，让此类车不受防撞规定限制，因为这种车型的速度相对较低。
在YouTube上显示该车型的视频(here)点击率已经超过78万次。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。
* 台币兑美元收连七贬至逾三周低位 * 外资买汇稍多，但出口商亦进场抛汇 * 明日台币兑美元区间料在30.620-30.700 路透台北4月10日 - 台币兑美元周一收贬至逾三周低位，是连七日下跌。汇银人士指出，国际美 元走强，外资买汇稍多令台币走贬。不过出口商亦进场抛汇，缩减台币跌幅。 汇银人士表示，目前全球市场仍紧盯美国升息脚步和缩减资产负债表的进程，做为判断美元后势参考，美 元趋势料偏强。而上周五美国攻击叙利亚，地缘政治不安也吸引一些资金进场，拉抬风险胃纳。 〞美元强势，升息和缩表是远因，打飞弹是近因。〞一位大型本地商银交易员说。台币收盘前低是3月16 日的30.657。 他也指出，目前台股的表现仍算稳健，若是外资没有明确的出走，台股不会重挫，台币则可能是缓贬格局 。但若是外资卖股求现且汇出，则台币则较可能出现明显重挫。 汇银人士也说，美中两国元首会面结果先以中性看待，后续市场仍关注本周末美国将公布的汇率报告。 交易员也表示，本周四有重量级个股台积电投资人说