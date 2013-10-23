更正：韩国乐园集团斥资17亿美元在仁川修建赌场 旨在吸引中国游客

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路透香港/首尔10月22日 - 韩国最大博彩公司之一的乐园集团(034230.KQ) 正斥资17亿美元在沿海城市仁川建设一座赌场，旨在吸引蜂拥前往韩国的中国客人。

乐园集团周二表示，公司正与日本游戏公司--世嘉飒美(6460.T)联手开发这一项目，预计项目将在2017年完成，该赌场距离首尔国际机场只有几分钟的车程。乐园集团是主导韩国仅向外国人开放的高端赌场的两大公司之一。

这座新建赌场也将成为韩国最大的赌场之一。韩国目前正引起拉斯维加斯金沙集团(LVS.N)和凯撒娱乐(CZR.O)等大型博彩公司的注意力。多个亚洲国家寄望赌场来吸引更多富裕的中国和日本游客，以拉动本国的经济。

项目主管Choi Jong-hwan在声明中表示，位于仁川的这座赌场预计每日吸引游客16万人，其中三分之二可能会是中国人。

金沙集团CEO谢尔登·阿德尔森(Sheldon Alderson)上周表示，金沙集团正在考察韩国的机会。

日本环球娱乐集团(Universal Entertainment Corporation)(6425.T) 以及凯撒娱乐与力宝(0226.HK)两公司组成的财团也申请在仁川建设赌场的执照，但韩国政府今年6月驳回了他们的申请，没有给出理由。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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