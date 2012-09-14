韩国设计师打造一款可与猫咪“和谐共处”的沙发

路透首尔9月13日电---与猫咪一同生活在拥挤的城市公寓，却担心它的爪子抠烂沙发？

一位韩国设计师或许解决了这个问题。由他设计的“猫咪隧道沙发”将人类沙发和管状隧道巧妙结合，这样猫咪便可在主人休息时有了游乐场所。

这种沙发将现代工业设计与一条弯曲的管道相结合。这条可供猫咪嬉戏的管道从墙角的一端延伸至另一边的扶手。在沙发尾部的管道上有一处断口，猫咪的脑袋可以在这里进进出出。

这款创意沙发的设计师Seungji Mun表示：“当猫咪第一次看到这个沙发时，他们下意识地进到管子里，好像知道这就是给它们的。”

政府数据显示，韩国有大约1,920万户家庭拥有宠物，且该国有超过2,500万人口聚集在首尔附近，因而房价很高，且公寓狭小。

22岁的Seungji Mun说：“人们大多数时间是在客厅与猫咪在一起，而不是卧室。我想，沙发应该是宠物和主人沟通的好地方。”

这款沙发将在2013年上市。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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