韩国央行称总统弹劾表决对市场的影响看来有限

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透首尔12月10日 - 韩国央行周六表示，议会就弹劾总统朴槿惠一事进行表决，对金融市场的影响看来有限，但央行誓言将密切关注市场。
“产生的影响看来有限，”韩国央行在声明中称，此前央行召开会议评估政策举措，以减小周五弹劾表决可能产生的影响。
央行总裁李柱烈要求央行官员密切关注市场，因目前不确定性较高。
弹劾必须经过宪法法院的批准，这一过程可能需要数月时间。
在法院作出判决前，韩国总理黄教安将暂时代理总统职权。(完)
(编译 郑茵 审校 戴素萍)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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