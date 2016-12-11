版本:
中国
国际财经 | 2016年 12月 11日 星期日 18:19 BJT

韩国央行称总统弹劾表决对市场的影响看来有限

路透首尔12月10日 - 韩国央行周六表示，议会就弹劾总统朴槿惠一事进行表决，对金融市场的影响看来有限，但央行誓言将密切关注市场。

“产生的影响看来有限，”韩国央行在声明中称，此前央行召开会议评估政策举措，以减小周五弹劾表决可能产生的影响。

央行总裁李柱烈要求央行官员密切关注市场，因目前不确定性较高。

弹劾必须经过宪法法院的批准，这一过程可能需要数月时间。

在法院作出判决前，韩国总理黄教安将暂时代理总统职权。(完)

(编译 郑茵 审校 戴素萍)

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐