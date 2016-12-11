韩国央行称总统弹劾表决对市场的影响看来有限

路透首尔12月10日 - 韩国央行周六表示，议会就弹劾总统朴槿惠一事进行表决，对金融市场的影响看来有限，但央行誓言将密切关注市场。

“产生的影响看来有限，”韩国央行在声明中称，此前央行召开会议评估政策举措，以减小周五弹劾表决可能产生的影响。