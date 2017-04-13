焦点：韩国央行维持利率不变但政策立场转强 上调经济增长预估

焦点：美国4月新屋销售大幅滑落 但楼市复苏趋势仍然不改
路透华盛顿5月23日 - 美国4月独栋房屋销售从九年半高点附近大幅下挫，但在就业市场趋于紧俏之际，楼市复苏趋势可能仍然不改。
路透首尔4月13日 - 韩国央行周四调高今年经济增长展望，并连续第10个月维持利率在纪录低位不变。央行总裁政策立场变得更为强硬。
韩国央行货币政策委员会维持基本利率(base rate)在1.25%不变，符合路透调查21位分析师的预估。
大多数分析师预计，央行将在今年余下时间按兵不动，一些分析师预计明年开始收紧政策。
“目前，我认为韩国央行完全不会考虑降息。今年下半年可能会有追加预算的讨论，但韩国央行方面...降息不会在议程上，”韩国投资证券(KIS)固定收益策略师Oh Chang-sob表示。
在经济预估季度修正报告中，韩国央行将今年国内生产总值(GDP)成长率预估从先前的2.5%上调至2.6%。目前预计今年通胀率为1.9%，高于1月时预估的1.8%。
韩国央行总裁李柱烈表示，之所以调高经济前景评估，是因为出口改善导致经济状况优于预期，同时也是因为基期较高的缘故；韩国第四季国内生产总值(GDP)较前季增幅从0.4%上修至0.5%。
“考量未来成长及通胀走向，降息的必要性的确已经减弱，”李柱烈表示，“然而我们将维持宽松立场以支撑经济成长。”
李柱烈指出，韩国经济任何时候都可能因某种意外面临下档风险，就业市场前景“不全是正面的”。
李柱烈讲话后市场人士推高韩元，截至0322GMT，韩元兑美元上涨逾1%至1,129.5。
李柱烈仍警惕围绕朝鲜的地缘政治风险，称现在说这对经济有何影响还为时过早。
在平壤的外国记者周四早间被告知，要为“一个很大的重要事件”做准备。目前围绕朝鲜可能进行武器测试的紧张情势很高，美国海军一打击群正驶向朝鲜半岛。
决策者之前担心美国财政部报告将韩国列为汇率操纵国，尽管他们总的来说认为这不太可能。一位本地的外汇交易员称，继特朗普在接受媒体采访时说不会将中国列为汇率操控国之后，对该报告的担忧“完全缓解了”。
韩国3月消费者物价创近五年来最高升幅，因生鲜食品和服务业价格上涨，暗示在消费者信心多月来因政界贪腐丑闻而呈现疲软后，国内需求出现反弹。
家庭债务增加对韩国央行而言依然是一个问题，因央行之前的降息被视为借贷大增的关键原因。韩国央行周四称，非银行金融机构贷款继续大幅增长。
由于韩国央行从今年开始将每年政策会议的召开次数从12次减为八次，该央行3月没有召开政策会议。(完)
(编译 艾茂林/张明钧/杜明霞/汪红英；审校 郑茵/王颖/张若琪/于春红)
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