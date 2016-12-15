焦点：韩国央行维持利率不变 静观国内政治丑闻以及美联储升息

2010年10月13日，在首尔一家银行拍摄的面值五万韩元的现钞。 REUTERS/Lee Jae-Won

路透首尔12月15日 - 韩国央行周四维持政策利率在纪录低点1.25%不变，面对国内政治危机和美国联邦储备委员会(美联储)升息料快于预期的局面，决策者打算静观其变。

韩国央行称经济面临的风险加剧，一些分析师认为再一次降息应能降低这种风险，但韩国央行面临两难，因若进一步放松政策，可能触发资本流向收益较高的美元资产。

“在美联储处于升息周期之际，我们下调利率，恐将导致具有破坏性的资本外流，”凯投宏观(Capital Economics)的亚洲经济分析师Krystal Tan说。

美联储将联邦基金利率目标区间上调25个基点，至0.50-0.75%，符合市场预期；不过美国联邦公开市场委员会(FOMC)成员的利率预估“点阵图”反映出，明年料将升息三次，比此前预期的两次有所增加，令投资者匆忙调整仓位。

这意味着美国与韩国之间的利差将继续收窄，导致韩国央行再次降息的前景因存在资本外流风险而令人难以选择。

然而韩国央行总裁李柱烈强调，美联储并非其政策审视过程中的唯一参考因素。

“我曾经反复说过这点，我们会观察整体经济状况，而非只盯着美联储，”李柱烈对记者说。之前该央行决定连续第六个月维持利率不变。

**政治风险，特朗普因素**

随着一场政治危机断送了总统朴槿惠的政治生涯，并给韩国带来新风险，韩国的国内风险在加剧。

李柱烈拒绝说明，朴槿惠的亲信干政丑闻带来的风险是否比海外负面因素更大，但他强调，决策者将着重着眼于改善民众的低迷人气。

上周韩国国会通过弹劾朴槿惠的议案之后，朴槿惠必将要下台。

这一丑闻威胁到多家大型集团的许多投资和商业决策，尤其是国会经过调查已逮捕了一些三星电子、乐天集团、SK集团的高层。

“对企业来说，政治不确定性似乎比与美联储政策和特朗普政府等外部因素的风险更大，”HI Investment & Securities的分析师Park Sang-hyun说。

“韩国央行直到2017年底将维持政策不变，因受政治不确定性和家庭负债等因素影响。”

由于全球需求低迷且民间消费疲弱，过去两年韩国经济复苏踯躅不前。

韩进海运(Hanjin Shipping)(117930.KS)的破产、三星电子(005930.KS)停产一款智能手机，令韩国经济成长承受更多压力。

最近几个月韩国资本外流大增，因预计美国利率上升且特朗普当选美国总统令市场不安，这导致韩国政府迅速作出反应以稳定市场动荡走势。

11月外资卖超1.798万亿韩元(15.4亿美元)韩国债券，为连续第四个月卖超。

亚洲央行政策利率图表：tmsnrt.rs/1U5hc2W

(完)