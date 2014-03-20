更新版 1-欧洲个股：韩国称对巴克莱的调查是常规例行检查，与调查中资行无关

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(新增细节)
路透首尔3月20日 - 韩国央行官员周四表示，韩国对巴克莱 韩国当地部门的调查是常规例行调查，与中国三家银行韩国分支的调查无任何关系。
韩国当局担心，对中国市场和人民币的曝险快速增长可能蕴含潜在风险。
截至2月底，韩国当地居民的人民币存款额达到相当于76.2亿美元的规模，六个月前仅为3.1亿美元，因中资银行在海外积极筹资，应对国内信贷趋紧的情况。
韩国央行调查和分析办公室主任Cho Jeong-hwan称，“对巴克莱当地部门的调查是对外资银行的常规例行调查。”
消息人士周三表示，韩国调查中国银行 、中国工商银行 和建设银行 在韩国分支的人民币持仓骤增，而巴克莱银行一同遭到调查。
消息人士拒绝评论为何巴克莱也接受了调查。巴克莱媒体关系官员拒绝置评。
Cho表示，对上述三家中资银行的调查，并不是直接由对这些银行韩国分支人民币存款激增，随后将这些存款主要用于投资中国的担忧引发的。
“确实，人民币存款问题近来非常引人注意，但调查并不仅局限于人民币存款，还旨在调查这些银行的筹资操作。”Cho说。
Cho指出，韩国央行和金融监督管理局(FSS)正在联合调查四家外资银行，调查将持续至3月28日。
共有五家中资银行在韩国设有分支机构，交通银行 和农业银行 分支未受到调查，因业务规模相对较小。(完)
(编译 杜明霞；审校 徐文焰)
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