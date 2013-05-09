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国际财经 | 2013年 5月 9日 星期四 09:28 BJT

韩国央行意外降息25个基点

路透首尔5月9日 - 韩国央行周四下调指标利率，为七个月来首见，虽然不是市场普遍预期的按兵不动，但考虑到工业增长疲软暗示经济复苏没有预期那么快，此举并不让人惊讶。

韩国央行一媒体官员表示，央行货币政策委员会调降基准利率25个基点至2.50%，并未进一步阐述。央行总裁金仲秀将于0220GMT时举行记者会。

周四的决议令利率来到2011年初以来最低水准。

路透调查26位分析师中有10位预测韩国央行将会降息，另外16位认为会维持利率不变。(完)

(编译 程琳/戴素萍 审校 徐文焰)

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