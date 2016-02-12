路透调查：韩国央行2月料按兵不动 但预计之后很快进行降息

* 27位受访分析师中有25人预计基准利率将维持在1.50%

* 一些分析师将对央行政策的看法从“维持不变”改为“降息”

* 韩国央行将在2月16日开会检视政策

路透首尔2月12日 - 韩国央行预计将在2月政策会议上维持基准利率不变，但之后可能很快降息，因中国经济成长放缓和全球金融市场动荡等外部不确定因素，损害到韩国的脆弱复苏。

路透访问的27位分析师当中有25人表示，他们预计韩国央行将在下周会议上维持基准利率不变，以观察日本央行采取负利率后全球市场近来的震荡走势，以及外界益发认为美联储料将不易再次升息的普遍看法。

另外两位分析师则预计央行2月就会降息。

27位受访者中有18人认为，韩国央行年底以前应会至少降息一次，包括本月在内，因通胀正在回落，而出口也未见反弹迹象。

在预计降息的受访者中，大多数认为韩国央行可能是在3月实施降息。

“为了对全球经济增长下行风险做出积极回应，为了支撑消费和投资，3月降息将是最为及时。”Kyobo Investment Trust的固定收益分析师Lee Sur-bee说道。

这项调查中，仅有九位分析师认为利率将按兵不动一段时间，明显有别于1月时的调查预测，当时30位分析师中，多数预期利率将持稳一段长时间。

韩国1月通胀率降至四个月低点，加深对韩国国内消费情况的担忧。韩国出口去年开始下滑后，经济成长需由国内消费支撑。

韩国1月出口较上年同期大减逾18%，对中国出口大幅下滑，韩国政府面临更迫切压力，需设法开发新的出口市场及产品。

分析师指出，外界对美联储将稳步升息的预期逐渐降温，可能也为韩国央行降息提供一些空间。

“资本外流及美国升息是阻止韩国央行进一步宽松的主要因素，但美联储3月升息变得愈来愈不可能。这将是韩国央行降息的机会，”Eugene投资证券固定收益分析师Shin Dong-soo称。

韩国公债收益率周四跌至纪录新低，因美联储主席本周稍早向国会议员表示，信用市场收紧、金融市场动荡及中国经济成长的不确定性，使美国经济面临的风险增大。

韩国央行上次降息是在去年6月。下次政策会议将在2月16日举行。(完)