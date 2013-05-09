分析师看韩国央行意外降息

路透首尔5月9日 - 韩国央行周四下调指标利率，为七个月来首见，虽然不是市场普遍预期的按兵不动，但考虑到工业增长疲软暗示经济复苏没有预期那么快，此举并不让人惊讶。

韩国央行一媒体官员表示，央行货币政策委员会调降基准利率25个基点至2.50%，并未进一步阐述。央行总裁金仲秀将于0220GMT时举行记者会。

关键点：

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- 接受路透访问的26名分析师中，16名预计央行将维持不变，其余10名预计会降息。

以下是分析师评论：

大宇证券固定收益分析师YOON YEO-SAM：

我认为韩国央行不会进一步降息，因为在(经济活动)萎缩七个月后，今天已经作出(降息)决定。

我认为利率会维持当前水平不会上调。此外，就算韩元进一步迅速上涨，也没必要改变货币政策来解决这个问题，因为韩元并不是主要的全球性货币。

KOREA INVESTMENT AND SECURITIES分析师JUN MIN-KYOO：

本次降息意味着韩国央行承认，经济不如他们想的那么好。

我认为今年还会降息两次，预计是在7月和9月。

经济成长放缓和出口乏力是本次利率决议的关键。韩元升值只是影响韩国央行决定的因素之一。我认为汇率是政府应该更加关注的问题。

IBK证券固定收益策略师KIM SU-MAN：

我预期利率在今年剩余时间内都会持稳。韩国央行会用一个季度的时间观察降息的效果。但若经济在今年下半年恶化，我并不排除央行在8月或9月再次降息的可能性。

若韩元/美元升破1,050韩元，将损及出口商。但我不认为央行会透过降息来因应汇率问题。

香港汇丰经济分析师RONALD MAN：

在今天的意外决定后，市场会等着看这决议是否是一致做出的，因为上月的投票结果几乎势均力敌。今天降息的完整效果，可能会到今年下半年才显现，因为降息的影响要至少三个月才会传导到经济上。但全球经济料在今年内回温，且已祭出了全面的财政刺激措施，因此接近年底时经济可能有过热的风险。因此，我们仍维持货币宽松循环或已结束的看法。(完)

(编译 王冠中; 审校 戴素萍)

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