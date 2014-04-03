中国游客掀起赴韩国考取驾照的热潮

韩国一家驾校的教室里，参加驾驶培训的学员在上课，中国学员紧盯显示中文题目的电视屏幕学习，2014年3月27日摄于韩国始兴。 REUTERS/Kim Hong-Ji

路透韩国始兴4月3日 -中国游客对韩国流行乐、韩剧、韩国化妆品及时装，已经有了似乎难以满足的胃口。如今，去韩国考驾照也成了他们不可或缺的活动之一。

在中国，学车者可能要等上一年时间才能拿到驾照，而且驾校学车考取驾照的费用高昂，是韩国相关费用420美元的两倍。因此，这就引发了中国游客赴韩国考取驾照、回国后再换驾照的热潮。

首尔郊区的一家驾校业务繁忙，一个月报名学车的中国人大约有200人。班上有一半学员听讲韩语的老师授课，中国学员则紧盯着一台电视屏幕，上面显示着中文的模拟试题。

“在韩国拿驾照很容易。虽然我很紧张，但换成中国驾照却简单快捷，”第一天到韩国驾校学习的46岁中国学员王颖芳（音）说。

韩国放宽了汽车驾照考取规则，将学车时间削减至13个小时，当中包括六小时的驾驶时间。过去三年，已有近7万中国公民持有韩国驾照。

在韩国官方指定的驾校，仅需一周就能拿到驾照。学员甚至可以在屋顶轨道进行驾驶考试，但这也意味着他们鲜有接触实际交通的经验。

王颖芳与另外四名想考取驾照的人一起乘船来到韩国。拿到韩国驾照后，回中国只要通过交规考试就能换成国内驾照。

在她上车学习的第一天，由于驾校的兼职翻译请假，教练只能用肢体语言同她交流。

但对于下决心在韩国考取驾照的中国学员而言，这些小困难都不是什么大碍。

“我会建议朋友来这里（考取驾照），”来自山东的35岁家庭主妇高逸霭（音）自豪地举着自己的新驾照说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。