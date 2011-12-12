韩国一海岸警卫队员被中国渔民刺死

日本官员称安倍将向特朗普提议开展新的内阁级别会谈
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路透首尔12月12日电---韩国海岸警卫官员称，一名韩国海岸警卫队员抓捕一艘在接近韩国水域非法捕鱼的船只时，被一名中国渔民刺死。
该官员称，共有两名海岸警卫队员被刺，事发地点是接近朝韩边境的黄海西海岸水域。
中国渔船经常被抓到进入韩国水域捕鱼，有时会与韩国海事警察发生冲突。
海岸警卫官员称，"一位警卫被刺不治身亡，另外一位受伤。事情发生在专属经济区（EEZ），而非韩国领海，但他们依然属於非法捕鱼。"
韩联社报导称，海岸警卫队扣押了这艘船只，船上共有九名船员。
中国外交部发言人刘为民在例行记者会上表示，中国"正在进一步核实相关情况"。
刘为民称，"中方愿与韩方密切配合，共同妥善处理。我们也希望韩方能充分保障中国渔民的合法权益，并给予应有的人道主义待遇。"
韩国外交部就此事召见中国驻韩大使。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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