中国支持联合国安理会对朝鲜核试验作出必要反应

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透北京1月15日 - 中国周五称，支持联合国安理会对此次朝鲜核试必要的反应。
中国外交部长王毅称，朝鲜再次核试验违背了联合国有关决议，与半岛无核化目标背道而驰。
“中方支持安理会就此作出必要的反应。我们认为，联合国权威必须得到维护，核不扩散体系必须得到维护。”中国外交部在网站上发布声明称。
“不是刺激对抗，而是坚定推进无核化目标；不是把半岛搞乱，而是寻求半岛长久稳定之策。”（完）
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)