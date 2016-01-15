中国支持联合国安理会对朝鲜核试验作出必要反应

俄罗斯金融：将在油价允许下购入外汇，但金额将有限--央行
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京1月15日 - 中国周五称，支持联合国安理会对此次朝鲜核试必要的反应。
中国外交部长王毅称，朝鲜再次核试验违背了联合国有关决议，与半岛无核化目标背道而驰。
“中方支持安理会就此作出必要的反应。我们认为，联合国权威必须得到维护，核不扩散体系必须得到维护。”中国外交部在网站上发布声明称。
“不是刺激对抗，而是坚定推进无核化目标；不是把半岛搞乱，而是寻求半岛长久稳定之策。”（完）
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至1月18日当周，新加坡在岸柴油和航煤库存增加22.4%，至五周高位1,195.4万桶。