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亚洲 | 2016年 1月 15日 星期五 19:47 BJT

中国支持联合国安理会对朝鲜核试验作出必要反应

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京1月15日 - 中国周五称，支持联合国安理会对此次朝鲜核试必要的反应。

中国外交部长王毅称，朝鲜再次核试验违背了联合国有关决议，与半岛无核化目标背道而驰。

“中方支持安理会就此作出必要的反应。我们认为，联合国权威必须得到维护，核不扩散体系必须得到维护。”中国外交部在网站上发布声明称。

“不是刺激对抗，而是坚定推进无核化目标；不是把半岛搞乱，而是寻求半岛长久稳定之策。”（完）

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